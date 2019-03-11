الامارات | ليا ميشيل تتزوّج رجل الأعمال زاندي ريتش

شكرا لقرائتكم خبر عن ليا ميشيل تتزوّج رجل الأعمال زاندي ريتش والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تزوّجت الممثلة الأميركية ليا ميشيل (32 عاماً)، بطلة مسلسل «جلي»، من رجل الأعمال زاندي ريتش (36 عاماً) مساء أول من أمس في كاليفورنيا.

وقال الزوجان لمجلة بيبول الأميركية، «نحن سعداء بزواجنا، وممتنّون لكون أصدقائنا وأفراد أسرتنا بجانبنا».

ونشرت المجلة صورة حصرية للزوجين أثناء حفل الزفاف.

وأضاف الزوجان: «سعداء أننا سنمضي بقية حياتنا سوياً». وكان زاندي وليا قد أعلنا خطوبتهما في 29 أبريل الماضي.