الامارات | «بلوواترز» تحتضن «الغاليري المفتوح»

شكرا لقرائتكم خبر عن «بلوواترز» تحتضن «الغاليري المفتوح» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد «بلوواترز»، الوجهة العصرية من «مِراس»، التي تحتضن عجلة «عين دبي»، لاستضافة المرحلة الثانية من «الغاليري المفتوح» في بلوواترز، والتي تتواصل على مدى ثلاثة أشهر في أجواء موسم دبي الفني لهذا العام.

وتستمر فعاليات هذه المرحلة من الغاليري حتى 30 الجاري على مدى أربع عطلات نهاية الأسبوع، في إطار جهود «مِراس» الرامية للاحتفاء بالموسيقى والفنون في دبي خلال 2019.

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وخلال أيام الخميس والجمعة والسبت تستضيف ورش الفنون الحية فنانين موهوبين للتفاعل مع زوار «بلوواترز»، وتتضمن الورش الرسم على الأصداف البحرية، وتصميمات ينفذها المشاركون بأنفسهم.

وخلال المهرجان، تنظم سلسة من أمسيات الميكروفون المفتوح لمشاركة الفنانين الاستعراضيين الكوميديين في نشر الابتسامة بين ضيوف «بلوواترز»، إضافة إلى أمسيات الفنون الارتجالية الحافلة بالمرح والجلسات التفاعلية للفنانين للموهوبين الحريصين على إبراز إبداعاتهم.

وللاحتفال بيوم الأرض مع لمسة فنية هذا العام، تقيم «بلوواتزر» ورشة عمل خاصة لتعليم المشاركين كيفية الاهتمام بالبيئة، من خلال عمل مصابيح يدوية تعمل بالطاقة الشمسية، من خلال استخدام زجاجات بلاستيكية معاد تدويرها وعصي متوهجة.