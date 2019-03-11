الامارات | مخطوطات «جمعة الماجد» في ضيافة جامعة عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن مخطوطات «جمعة الماجد» في ضيافة جامعة عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت جامعة عجمان، ومركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، معرضاً للمخطوطات العربية والإسلامية، في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض، في مقر الجامعة بالجرف.

وشهد المعرض استعراضاً لثماني مخطوطات أصلية يزخر بها مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، كان أقدمها نسخة من كتاب المختار للفتوى لأبي الفضل الموصلي المتوفى سنة 683هـ، وتاريخ نسخها هو 10 من المحرم سنة 788هـ.

كما شارك المركز بعرض 40 مخطوطة من المصورات. تنوّعت موضوعات المخطوطات بين الأدب، والأنساب، والفقه، والطب، والصيدلة، والفلك، وغيرها.

وأقيمت على هامش المعرض ورشة المخطوطات وتحقيقها، قدمها رئيس شعبة الإعلام في مركز جمعة الماجد، باسل محمد.