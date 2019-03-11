الامارات | جينيفر لوبيز قالت نعم لـ «رودريغيز»

شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز قالت نعم لـ «رودريغيز» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن لاعب البيسبول السابق بفريق نيويورك يانكيز، أليكس رودريغيز، ونجمة البوب والممثلة والمنتجة جينيفر لوبيز، خطوبتهما على وسائل التواصل الاجتماعي، أول من أمس، ونشرا صورة لخاتم الخطوبة.
وكتب رودريغيز على «تويتر»: «قالت نعم». ونشرت لوبيز الصورة نفسها مع قلوب عدة. وبدأت لوبيز حياتها كراقصة ومغنية، كما أنها ممثلة سينما وتلفزيون ومنتجة.
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