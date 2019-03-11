الامارات | «نبض الأبطال» يحصد الجائزة الكبرى في «طنجة»

شكرا لقرائتكم خبر عن «نبض الأبطال» يحصد الجائزة الكبرى في «طنجة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فيلم «نبض الأبطال»، للمخرجة هند بن صاري، بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للفيلم في طنجة، الذي أسدل الستار على دورته الـ20 أول من أمس، في المملكة المغربية.

و«نبض الأبطال» فيلم وثائقي، وسبق عرضه في مهرجان دربان السينمائي بجنوب إفريقيا، ومهرجان هوت دوكس للأفلام الوثائقية في كندا. ويتتبع الفيلم خطى بطل ألعاب القوى المغربي عز الدين النويري، الذي شارك في دورة الألعاب الأولمبية لذوي الاحتياجات الخاصة 2016 في ريو دي جانيرو بالبرازيل. وفي بقية جوائز مسابقة الأفلام الطويلة، فاز فيلم «امباركة»، للمخرج محمد زين الدين، بجوائز الإخراج وأفضل دور رجالي للمهدي العروبي، وأفضل دور نسائي لفاطمة عاطف، إضافة إلى جائزة لجنة التحكيم.

كما فاز فيلم «جمال عفينة» بجوائز التصوير والسيناريو والموسيقى التصويرية، إضافة إلى جائزة العمل الأول للمخرج ياسين ماركو ماروكو. وفي مسابقة الأفلام القصيرة حصد الجائزة الكبرى فيلم «أبناء الرمال»، للمخرج الغالي اكريمش.