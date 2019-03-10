بعد قضية ملك الكاشف.. إليك أشهر جراحات التحول الجنسي عالميًا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الكونسلتو:

أصبحت قصة ملك حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تم إلقاء القبض عليها، وهي فتاة أجرت عملية تحول جنسي من ذكر إلى أثنى.. يصبح السؤال الآن ما مدى انتشار هذه العملية عالميا، وما هي أشهر الحالات التي أجرتها.

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