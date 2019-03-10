في عيد ميلادها الـ68.. ما سر رشاقة النجمة يسرا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

تحتفل النجمة يسرا، اليوم، بميلادها الـ 68، إذ تتميز النجمة باستايلها الخاص المناسب لجسدها الممشوق، وتتبع بعض العادات الغذائية التي تساعدها بشكل كبير على الظهور بهذه الإطلالات المناسبة.

وبمناسبة ميلادها، جمع لكم "لايف ستايل الخليج 365" أسرار الرشاقة والجمال التي تعتمد عليها النجمة يسرا بمناسبة ميلادها، وفق ما ذكر مدربها الشخصي محمد الدفراوي في تصريحات لجريدة الشرق الأوسط:

يسرا عاشقة للسباحة وتحرص دائمًا على ممارسة التمارين الرياضية خاصة في الصباح، وتخصص أوقاتًا معينة لممارستها حتى عند انشغالها بالتصوير، ولكن ممارسة الرياضية بالنسبة لها شيء أساسي.

تحرص أيضا على تناول الأطعمة الصحية، والابتعاد قدر المستطاع عن تناول الوجبات الدسمة إلا في المناسبات الاجتماعية، وعند تناولها تذهب لممارسة التمارين الرياضية لحرق الدهون.

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تحاول النوم بما فيه الكفاية في الأوقات التي لا تعمل فيها، فهي تنام من 7 إلى 8 ساعات، حتى ترتاح البشرة وتنشط عملية الأيض وترفع نسبة حرق الدهون.

ومن أحد أهم أسرار يسرا، شرب فنجان من الزنجبيل الدافئ ليلًا ونهارًا؛ لما فيه من فوائد كثير على الصحة والبشرة ورفع اللياقة.

ولنضارة البشرة أبعاد نفسية أيضًا، ذكرتها يسرا في مقابلة صحفية سابقة لصالح إحدى المجلات الخليجية، قائلة: "لا يمكن أن يراني كل الناس جميلة، فمن يحبني بصدق يشعر بذلك، وجمهوري وأصدقائي يحبونني، وهذا ينعكس على رؤيتهم لي، لكن إذا أجبت عن السؤال الخاص بالأسرار الحقيقية للاعتناء بنفسي والحفاظ على نضارة بشرتي، فالسبب الرئيسي يكمن في النوم لساعات طويلة، فلا أحد ينكر أهمية مستحضرات الترطيب، لكن النوم المنتظم يجعل وجهي مشرقًا وبشرتي ناعمة وجميلة، وإذا تأرّقت يحدث العكس تمامًا، فما أقوله عن سابق تجربة".

وأضافت يسرا أن الطعام الصحي أيضًا يلعب دورًا مهمًا، فمن الصعب أن نتناول الأطعمة المالحة والمليئة بالدهون التي تؤثر على صحة البشرة، كما أن التوقف عن تناول كميات كبيرة من الملح أمر ضروري للغاية.