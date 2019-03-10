8 نصائح لتسوق ممتع وآمن أثناء السفر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

يعتبر التسوق من الأشياء المفضلة عند معظم الأشخاص أثناء السفر، ولكن قد يتعرض بعضهم للنصب أو شراء العديد من الأشياء غير المناسبة، لذلك يستعرض لكم "الخليج 365" نصائح للتسوق الأمن والممتع أثناء السفر، حسب ما جاء في موقع"translate".

1-يفضل أولًا سؤال أهل البلد الأصلين عن أفضل أماكن الأسواق، وأماكن بيع الملابس، بأفضل الأسعار.

2 يجب تحديد ميزانية معينة للتسوق، والحرص على الالتزام بها قدر الإمكان.

3-قيم السلعة بعملة البلد الخاصة بك، لمعرفة هل المنتج يستحق أم باهظ الثمن.

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4-ابحث في البرامج الخاصة بالسفر، أو أسأل عن التخفيضات والخصومات قبل الشراء.

5-اسأل عن إمكانية استرجاع الضريبة.

6-تجنب شراء الملابس من الأسواق المتواجدة في الشوارع، حتى لا تتفاجأ بعد ذلك بأنَّها لا تلائم شكل جسمك.

7-عند شراء الذهب أو الفضة، احرص على معرفة أسعارها أولًا، وتجنب شراء الفضة من الأسواق الشعبية.

8-احرص على عدم حمل الكثير من الأموال، أو جواز السفر، للحماية من التعرض للسرقة.