انت الان تتابع تفاصيل خبر 12 مليون فقير سعودي يحصلون على مساعدات نقدية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 10 مارس 2019 10:40 مساءً - أظهرت أرقام حديثة لبرنامج "حساب المواطن" السعودي الحكومي، وجود 12.5 مليون مواطن سعودي فقير يحصلون على مساعدات نقدية من البرنامج، الذي يهدف لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط.

ويبلغ عدد سكان المملكة نحو 33 مليوناً، بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية بنهاية ديسمبر 2018، وهذا يعني أن نحو نصف المواطنين فقراء.

وأكد حساب المواطن، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الأحد، أنه تم إيداع الدعم المخصص لشهر مارس "الدفعة 16" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن.

وبين الحساب أن معدل زيادة التغيُّر في أعداد المستفيدين للدفعة السابقة "الخامسة عشرة" لبرنامج حساب المواطن قد بلغ 0.7%؛ ليبلغ إجمالي أعداد المستحقين من أرباب أسر ومستقلين 3.73 ملايين مستفيد، في حين بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة في دفعة شهر فبراير 2019، أكثر من 2.4 مليار ريال.

وحساب المواطن هو برنامج رسمي أطلقته السعودية في فبراير 2017، من أجل تعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم.

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وارتفع معدل البطالة بين السعوديين خلال الربع الأول من 2018 إلى 12.9%، من 12.8% في الربع الرابع 2017.

وكشفت هيئة الإحصاء السعودية في تقرير لها نشر مؤخراً، خروج 234.2 ألف عامل من سوق العمل خلال 2018 .

وكانت الأمم المتحدة عبرت عن "صدمتها" من مستوى الفقر في بعض مناطق السعودية.

وبحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ" (أكتوبر 2018)، فإن نموّ الاقتصاد غير النفطي في المملكة لم يتخطَّ أكثر من 0.6%، وهو رقم ضئيل جداً بالنسبة إلى خطط الحكومة الطموحة.

ومنذ 2014 فقد احتياطي النقد الأجنبي السعودي نحو 36% من قيمته، حيث كان يبلغ 737 مليار دولار، قبل أن ينخفض إلى 500.58 مليار دولار، في فبراير 2018.