"كيد نساء".. زوجة لاعب الزمالك تدخل في صدام مع إحدى مشجعات الأهلي

حرصت ميرفى النقاز، زوجة لاعب الزمالك والمنتخب التونسى، حمدي النقاز، على مساندة زوجها، خلال المباراة القائمة، بين الفريق، ونظيره "جورماهيا" الكيني، في إطار جولات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

ودخلت "ميرفي" في صدام مع إحدى مشجعات النادي الأهلي، عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت زوجة اللاعب، في رسالة مصورة، قائلة:"هنوش حبيبتي أنا بنصحك تنامي انهاردة من الساعة 8 لأن الزمالك هيكسب 3".

يذكر أن نادي الزمالك متقدم بهدفين دون رد، خلال الشوط الأول.

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