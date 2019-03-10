داليا يوسف: الدستور يكفل للمرأة المشاركة في الحياة السياسية

قالت النائبة داليا يوسف، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الدستور المصري في المادة 11 منه يكفل مشاركة المرأة في الحياة السياسية والنيابية بنسبة معينة، وهو ما لم يكن موجودا في الدساتير السابقة.
وأضافت "يوسف"، اليوم، خلال استضافتها في برنامج "كلام ستات"، المذاع عبر فضائية "ON E"، مساء الأحد، أن البرلمان المصري أصبح فيه 90 مرأة بنسبة 15%، مشيرا إلى أنه في التسعينيات كانت نسبة مشاركة المرأة في البرلمان 0.5%.
وتابعت أن الدستور المصري الحاليّ لم ينص على عدد مقاعد معينة للمرأة في مجلس النواب، وهو ما يعطي حرية أكبر للمرأة في الترشح.
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