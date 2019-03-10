بعد تسمم فتيات أشمون.. 6 أفكار لحفظ المواد السامة بعيدا عن أيدي الأطفال

لم تتخيل أم أن التخزين الخطأ لسموم الفئران أو المنظفات، وهي أدوات توجد بكل منزل ستتسبب في موت بناتها الثلاثة، إذ فوجئ الوالدان أن بناتهم سيتناولن سم الفئران أثناء لعبهن في المنزل، فحملوهم على أكتافهم مهرولين إلى مستشفى أشمون العام لكنهم توفين قبل الوصول إليها.

فهناك بعض الأفكار، التى تساعدك كل أم في تخزين تلك السموم بشكل آمن، بعيدا عن أيدي أطفالها حسب موقع «wikihow»:

- عمل رف علوي بالحمام أو البلكونة لحفظ السموم البودرة والسائلة.

- تغليف العبوات السامة جيدا فور استخدامها والتأكد من إحكام غلقها.

- قراءة التعليمات المدونة على العبوة واتباع خطوات التخزين.

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- مراعاة حفظ الزجاجات أو العبوات بعيدا عن الشمس، لتجنب تلفها.

- تجنب حفظ العبوات بجوار البوتاجاز أو السخان، حتى لا تتفاعل مع الحرارة.

- يفضل عمل ضلفة محكمة الغلق لا يستطيع أي شخص فتحها.

وكان اللواء سمير أبو زامل، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من مستشفي أشمون العام، بوصول حبيبة هيثم إبراهيم، 7 سنوات وشقيقتها كريمة، 5 سنوات، وآية، 4 سنوات ومقيمات بقرية سمادون جثث هامدة، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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