مدربة لياقة بدنية: الرقص خلص الكثير من الوزن الزائد وحرق الدهون العنيدة

يصعب على الكثير من السيدات المواظبه في الذهاب للمراكز الرياضيه "GYM" وذلك نظرا لكثره المشغولات المنزلية والاسريه، فتقول كابتن ياسمين ماهر مدربة اللياقة البدنية لـ "هن" ان هناك طريقة تساعد النساء فى التخلص من الوزن الزائد بالاضافه الى انها تعمل على تحسين الحالة النفسية وهي "الرقص".

وتحذر ماهر من أصحاب أمرض القلب من ممارسة تلك الرياضة وذلك لانها تعمل على أرتفاع معدل نبضات القلب، وفي الحالات الطبيعيه فرياضة الرقص تعتبر من أفضل الرياضات لانها تعمل على حرق السكر في الدم، كما انها تساعد بشكل كبير في خسارة الوزن والتخلص من الدهون من جميع أنهاء الجسم وليست منطقة محدده.

وأكدت مدربة اللياقة البدنية أن رياضة الرقص تعمل على حرق 250 الى 400 سعر حراري في الساعة وذلك على حسب طريقة الرقص والحركه التى تقوم بها الفتاة، وهل ترقص الساعة كامله ام تأخذ راحه خلالها.

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وأضافه انه من الضروري أتباع نظام غذائي صحي وذلك لانه له عامل بنسبة 70% فلا يجب الاعتماد على اي نوع رياضة دون الالتزام بطعام صحي وسعرات حرارية يومية

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