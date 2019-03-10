«خصم 1000 جنيه وفساتين ببلاش».. محمد صلاح «وش السعد» على المرأة المصرية

بطولات وإنجازات رياضية اقتنصها الفرعون محمد صلاح مع المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي، ساعدت على اكتسابه شعبية عالمية، متسببا بطريقة غير مباشرة في مميزات الإضافية للمرأة المصرية، لأنهن حاملات للجنسية نفسها للنجم "مو صلاح".

"هن" رصد أبرز الامتيازات، التي حصلت عليها المصريات بفضل "صلاح"، نعرضها خلال الفقرات التالية:

- "خصم خليجي":

روت الإعلامية سناء منصور، تفاصيل حصولها على تخفيض على إحدى المشتريات من "مول" بدبي، يُقدر بـ200 درهم أي ما يعادل ألف جنيه، بعد علمه بأنها مصرية مثل "مو مو"، وذلك على الرغم من رفضه التام لتقليل الأسعار في البداية، موضحة أن تلك الواقعة حدثت خلال الأيام الماضية، أثناء زيارتها لدولة الإمارات.

- "فساتين ببلاش":

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في أعقاب الاحتفالات بتأهل مصر لكأس العالم العام الماضي، قدم "إتيليه" بمنطقة مصر الجديدة، عرضا خاصا، بمناسبة إحراز محمد صلاح هدفين لصالح المنتخب الوطني في شباك منتخب الكونغو، وتأهل مصر لكأس العالم 2018 في روسيا، أعلن "الإتيليه" على صفحته على "فيس بوك"، تقديم فستان زفاف هدية مجانية لكل عروسة، يسمى خطيبها أو والدها أو أخيها محمد صلاح.

وأوضح "الإتيلية" أنه يحب على العروس إثبات ذلك بإرسال بطاقتها الشخصية، للتأكد من الهوية، وتقديم مسند يثبت خطبتها لشخص يحمل اسم اللاعب المصري، عبر رسالة على "فيسبوك"، مع التأكيد أنه على الفائزات بفستان زفاف، التوجه إلى "الإتيليه" ومعها صورة من الرقم القومي و"إسكرين شوت من المحادثة" معهم، معلنا تسليم 2000 فستان هدية.

- "أدوات منزلية بأسعار مخفضة":

فاجأ متجر "بي تك" متابعيه عبر صفحته على "فيسبوك"، بأنه إذا كان زوجك أو ابنك أو والدك أو أحد أقاربك يحمل اسم محمد صلاح، يمكنه شراء أدوات منزلية لكِ بأسعار مخفضة، لافتًا إلى أن العرض سارٍ لمدة 48 ساعة من إعلانهم عن العرض، والذي أتى ضمن احتفالات تأهل مصر لكأس العالم.

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