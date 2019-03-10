ما المقصود بالتحول الجنسي ومتى تُجرى جراحته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي
أثارت قضية ملك الكاشف جدلًا واسعًا على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وهي فتاة متحولة جنسيًا من ذكر إلى أنثى.
"الكونسلتو" يستعرض المقصود بالتحول الجنسي وعما إذا كانت حالة مرضية أم نفسية، والحالات التي تستعدي إجراء الجراحة، في السطور التالية:
ما المقصود بالتحول الجنسي؟
قال الدكتور محمد عبد الرسول، أستاذ جراحة المسالك البولية والتناسلية بالقصر العيني، إن التحول الجنسي عملية تُجرى لتصحيح الجنس، ويتم إجرائها في حالتين فقط: الجنس البيني، واضطراب الهوية الجنسية.
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