7نصائح لحماية الشعر من التساقط والصلع..منها عدم النوم بالزيوت الطبيعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

ترتكب الكثير من النساء بعض الأخطاء في التعامل مع شعرهن مما يؤدي تساقطه، فقدانه للنعومة واللمعان، ومن أكثر المعتقدات الخاطئة أن النوم بالزيوت الطبيعية يكثف ويعالج الشعر.

لذا تستعرض لكم خبيرة العناية بالشعر، خلود محمد، نصائح لحماية الشعر من التساقط والصلع المبكر، والحفاظ على لمعانه وحيويته.

1-احرصِ على قص أطراف شعرك بانتظام على الأقل مرة واحدة شهريًا، للتخلص من الأطراف المقصفة، وتنشيط بصيلات وجذور الشعر.

2-تجنبِ غسل شعرك بالماء الساخن، لحمايته من جفاف وتساقط الشعر، وفقدان الزيوت الطبيعية التي تنتجها فروة الرأس، ويفضل استخدام الماء الفاتر.

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3-تعرض الشعر باستمرار للحرارة عن طريق كثرة استخدام السيشوار أو تخفيف الشعر بعد غسله، من أكثر العادات السيئة التي تلحق الضرر بالشعر، ويفضل ترك الشعر يخف بشكل طبيعي، وعند استخدام السيشوار أو المكواة بدرجات حرارة عالية يوضع كريمات حماية الشعر.

4-علاج قشرة الشعر أو التهاب فروة الرأس بمجرد ظهورها.

5-اختيار الشامبو المناسبة لنوع الشعر، فتركيبة الشعر الدهني المليء بالزيوت يختلف عن الشعر الجاف الخالي من الزيوت الطبيعية.

6-تناول الأطعمة الغنية بمادة البيوتين كالأرز البني والشوفان، ومضادات الأكسدة والفيتامينات، وخاصة فيتامين E ، والحديد والزنك.

7-تجنبِ وضع الزيوت لفترات طويلة على فروة الرأس، إذ يعمل على سد المسام وتساقط وتلف الشعر، ويفضل وضع بعض الزيوت الطبيعية على أطراف الشعر، وعدم النوم بها.