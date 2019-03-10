محمد اسماعيل - القاهرة - الكونسلتو

تعرض حارس النادي الأهلي ومنتخب مصر، محمد الشناوي، للإصابة بالتواء في الكاحل خلال مباراة فريقه أمام فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا، ليغادر الملعب بعد 20 دقيقة فقط من انطلاق المباراة.

"الكونسلتو" يستعرض أبرز أسباب التواء الكاحل وطرق التعامل معه وموعد العودة من الإصابة، في السطور التالي:

السبب الرئيس المؤدي إلى التواء الكاحل، خاصة عند لاعبي كرة القدم، هو المشي أو التمرين واللعب على أرض غير مستوية، أو تحريك كاحل القدم بشكل مفاجئ، وفقًا للدكتور تامر أبو هميلة، استشاري جراحات العمود الفقري والعظام.

لمزيد عن بعد إصابة محمد الشناوي.. تعرف على أسباب التواء الكاحل والعودة منها..اضغط هنا