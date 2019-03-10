محمد اسماعيل - القاهرة - الكونسلتو
تعرض حارس النادي الأهلي ومنتخب مصر، محمد الشناوي، للإصابة بالتواء في الكاحل خلال مباراة فريقه أمام فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا، ليغادر الملعب بعد 20 دقيقة فقط من انطلاق المباراة.
"الكونسلتو" يستعرض أبرز أسباب التواء الكاحل وطرق التعامل معه وموعد العودة من الإصابة، في السطور التالي:
السبب الرئيس المؤدي إلى التواء الكاحل، خاصة عند لاعبي كرة القدم، هو المشي أو التمرين واللعب على أرض غير مستوية، أو تحريك كاحل القدم بشكل مفاجئ، وفقًا للدكتور تامر أبو هميلة، استشاري جراحات العمود الفقري والعظام.
لمزيد عن بعد إصابة محمد الشناوي.. تعرف على أسباب التواء الكاحل والعودة منها..اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابة محمد الشناوي.. تعرف على أسباب التواء الكاحل والعودة منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.