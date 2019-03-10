المرتب بيخلص قبل نهاية الشهر".. إليكم نصائح بسيطة تمكنكم من الادخار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ميرنا عادل:

مع ارتفاع الأسعار وحالة الغلاء التي تعاني منها الأسر المصرية، تجد ربات البيوت وأولياء الأمور صعوبة في الحفاظ على ميزانية البيت قبل نهاية كل شهر، لذا يقدم لكم "لايف ستايل الخليج 365" نصائح من خبراء علم نفس واقتصاد لمواجهة هذه المشكلة، وهي كالتالي:

من الناحية المالية:

قال الخبير الاقتصادي أشرف نجيب، إن أفضل حل لإبقاء الأسرة بأمان اجتماعي هو رفع الدخل، ولكن مع صعوبة زيادة المرتبات، فهناك بعض الحلول الجانبية التي قد تساهم في خفض مصروفات الأفراد داخل الأسرة وهي:

-الاهتمام في المقام الأول بالأساسيات من حيث الدفع، فيجب على الأفراد تجنب المشتريات الترفيهية وغير الأساسية بالمنزل والالتزام بالمشتريات الضرورية، وإذا تبقى من الأموال المدخرة يمكن حينها النظر إلى الترفيه.

-ترشيد الاستهلاك لكل من المياه والكهرباء والغاز، لأنها تكلف الأسرة العديد من المصروفات الطائلة، فيجب الاهتمام بغلق الأنوار، وترشيد استهلاك الإضاءة والأجهزة الكهربائية، واستخدام المياه بشكل صحيح بدون تبذير.

-الالتزام بالطعام الأساسي للأسرة والابتعاد عن الوجبات الصغيرة غالية الثمن، وعدم إنفاق أموال للطعام من الخارج مثل المطاعم والوجبات السريعة.

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-استخدام المكالمات الهاتفية في الضرورات فقط وعدم الإفراط في استخدامها نظرا لتكلفتها العالية.

ومن جانبها؛ نصحت الدكتورة إيمان عبدالله، الاستشاري النفسي، باتباع الخطوات التالية للتقليل من الخلافات المالية:

-يجب على الزوجين ضبط ميزانيتهما سويا في الإنفاق على الأساسيات أولًا، ويرجع ذلك لاتفاقهما في البداية.

-تعلم فن المناقشة البناءة في حالة الأزمات المالية، وطرح حلول بدلا من التركيز على المشاكل والمشاجرات.

-التذكر الإيجابي بخصوص الهدايا والأوقات التي كان يتبادل بها الزوجين اللحظات الجميلة بدون مشاكل.

-محاولة إيجاد بدائل أقل تكلفة، والتفكير بطريقة أكثر إبداعًا دون كثرة مصروفات.

-يجب أن يكون الإدخار من أساسيات الأسرة في هذه الأوقات.