انت الان تتابع تفاصيل خبر إصابة 10 إثر خروج قطار عن مساره في إندونيسيا والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الأحد 10 مارس 2019 08:43 مساءً - أصيب 10 أشخاص، اليوم الأحد؛ إثر خروج قطار للركاب عن مساره في جزيرة جاوة الإندونيسية.
وذكرت صحيفة "كومباس" الإندونيسية أن قطاراً خرج عن مساره، بسبب سقوط عمود للكهرباء فوقه خلال توجهه من مدينة جاتينيغارا شرقي العاصمة جاكرتا إلى مدينة بورغور.
وأعلنت السلطات الإندونيسية أن الحادث أسفر عن انقلاب عربتين من القطار، وإصابة 10 أشخاص، بينهم السائق.
وأدى الحادث إلى توقف رحلات القطار في الخط الحديدي فترة مؤقتة.
وبدأت السلطات المحلية تحقيقاً، للكشف عن ملابسات الحادث.
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