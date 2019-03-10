نوال الزغبي ونجوى كرم "روتينيات" ورانيا يُوسف تتمسك بالإثارة.. إليكِ إطلالات النجمات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهدت إطلالات النجمات هذا الأسبوع تنوعا لافتا، إلا أن بعض الإطلالات كانت مكررة ويمكن وصفها بـالباهتة".

"فوشيا" ترصد أبرز تلك الإطلالات

نجوى كرم

لا يبدو أن نجوى كرم تفكر في إطلالة جديدة تبهر متابعيها، فخلال حضورها حفل إطلاق ألبوم نوال الزغبي، أطلت بفستان طويل بتصميم لم يكن بالمستوى المطلوب.

نسرين طافش

اختارت نسرين طافش فستانًا من اللون الفضي الغامق ذا الأقمشة البراقة التي توحي بالفخامة والجاذبية، من إيزابيل مارانت.

الفستان ضيق ويأخذ شكل الجسم وينسدل بنعومة، وكشكاش على الوسط، إلا أن الفستان لم يأت بأي جديد بالنسبة لستايل طافش.

دنيا بطمة

الفستان الأبيض القصير كان خيار المطربة المغربية دنيا بطمة لتظهر بقامة أكثر رشاقة بعيدًا عن عباءة القفطان التي دائمًا ما تظهر بها.

نوال الزغبي

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اختيارات نوال الزغبي لم تتجدد أو تتنوع، ويبدو أنها لن تكف عن ارتداء موضة البطن المكشوف، وخرجت هذا الأسبوع لتستعرض بطنها في بليزر دون كنزة من تحته، فلم تأت بجديد يذكر.

أصالة نصري

وبدت أصالة كمراهقة في ثياب بالغين، في فستان من المصممة السعودية تيما عابد، مشكوك بالخرز الفضي على "الكاب" المتدلي، إلا أنها لم تُجد تنسيق إطلالتها ولم تمنحه الروح الملكية المرجوة من تصميه.

ميريام فارس

وتواصل ميريام فارس إخفاقاتها منذ تعاقدها مع إحدى العلامات التجارية مؤخرًا ولم تطل سوى بأزيائها التي لم تكن على مستوى أناقة الفنانة الملقبة بملكة، ولجأت هذا الأسبوع إلى إطلالة مكررة بالستايل الكاجوال باعتماد أسلوب الكروب توب القصير للغاية وأظهر جزءا من بطنها بمستوى لا يليق بالنجمة اللبنانية.

جيني إسبر

أما الفنانة جيني إسبر فأطلت بمظهرها الكلاسيكي، بتصميم اعتيادي لفستان مستوحى من ستايل البيجاما، بالأقشمة اللامعة، يتألف من جاكيت وسروال فضفاض، وحزام باللون الذهبي حول الوسط.

رانيا يوسف

لا تزال الإطلالات المثيرة تهيمن على اختيارات الفنانة المصرية رانيا يوسف، وفضلت ارتداء "جمبسوت الشورت" أو ما يعرف بالـRomper، بلون أسود جريء منحها مظهرا لافتا وأظهر مفاتن جسدها بأنوثة لا تقاوم.