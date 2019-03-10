ناهد السباعي أمام الطب النفسي.. ما الذي يدفع عروسا للهروب من زفافها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت– أميرة عبد الرازق

في مقابلة إعلامية لها كشفت الفنانة ناهد السباعي عن هروبها من الزواج في اللحظة الأخيرة بخطبتها السابقة، ولم تحضر حفل زفافها.. أغلقت الهاتف المحمول وذهبت لإجراء جلسة مساج لتهدئة أعصابها بعد إصابتها بالتوتر الشديد.. لكن ما الأسباب النفسية التي تدفع أي عروس للهروب من زفافها في اللحظة الأخيرة؟

حيلة للهروب

مثل هذا السلوك عبارة عن حيلة دفاعية للهروب من الموقف، فمن الممكن أن ترى العروس المقبلة على الزواج شيء لا يراه أغلب المحيطين بها مثل أن يُضغط عليها للموافقة، فهي لا توافق على هذا الزواج بنسبة 100%، ولكن عندما اقتربت من النهاية قررت أنها لا تريد الزواج بهذا الشكل، وفقًا للدكتور محمد هاني، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية.

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