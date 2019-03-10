الحواجب المقلّمة أبرز صيحات صيف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 مارس 2019 07:34 مساءً - مما لا شكّ فيه أن تقليم الحواجب يعتبر من الخطوات الأساسية لنجاح المكياج وتحديداً مكياج العينين، لأن أي شوائب ظاهرة على حاجبيك من شأنه أن يفسد مكياج عينيك ويؤثر سلباً على ملامح وجهك بشكل عام.

وقد بدا اهتمام خبراء التجميل بهذه الناحية جلياً في عروض أزياء صيف 2019، حيث لفتتنا العارضات بتقليمات حواجبهن والتي تفاوتت بين الأشكال التقليدية والأشكال الغريبة والجريئة.

في عرض جيل ساندر Jil Sander ظهرت عارضات الأزياء بحواجب ممشّطة ومرفوعة منحت أنظارهن مزيداً من الجاذبية والثقة خاصة أنها أُرفقت مع رموش طويلة.

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وفي عرض فندي Fendi كانت الحواجب بارزة جداً خاصة أن المكياج الذي اعتمدته العارضات كان بسيطاً وخالياً من أي لوحة ألوان تذكر، ما منح الحواجب تأثيراً قوياً على إطلالاتهن.





أما في عرض جوليا ماكدونالد Julien Macdonald فقدت بدت الحواجب كثيفة مع مكياج عينين دخاني، منح النظارات الكثير من الحدّة والجرأة.





قلّمي حاجبيك لمكياج ناجح هذا الصيف ولمن قبل ذلك تأكدي من نظافتهما جيداً. اختاري البودرة لتحديدهما فهي الخيار الأنسب لمظهر طبيعي، وانتقي لوناً بدرجة واحدة أفتح من لون شعرك، فاختيار درجة داكنة لتحديد الحاجبين سوف يجعل ملامح وجهك تبدو حادّة.

إليك بعض مستحضرات تقليم الحواجب التي بإمكانك ان تستعيني بها.