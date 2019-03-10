لوبيتا نيونغو تكشف عن أسرار جمالها

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 مارس 2019 07:34 مساءً - استطاعت الممثلة الكينية لوبيتا نيونغون Lupita Nyong’o أن تلفت أنظار الجميع إلى جمالها خاصة بعد فوزها في العام 2014 بجائزة الأوسكار عن فيلم 12 Years Slave، حيث أطلّت بفستان أزرق بدرجة الباستيل من توقيع برادا Prada، نسّقت معه مكياجاً ناعماً استوحاها خبير التجميل من إطلالات الممثلة إليزابيث تايلور، فجاء منعشاً ولافتاً في الوقت نفسه.
تؤكد لوبيتا أنها تحافظ على روتين عناية بالبشرة بسيط، لأنها لا تملك الوقت الكافي للخطوات المعقّدة.
البداية دائماً مع غسول الوجه الذي يمنحها شعوراً بالانتعاش ويحضّر بشرتها لاستقبال كريم النهار، وهي تختاره بتركيبة ناعمة وغنيّة بالزيوت الطبيعية.
اختاري غسول SK-II Facial Treatment Cleansing Oil
ولأن بشرتها جافة جداً كما تقول، فهي تستخدم زيت الأفوكادو الطبيعي بشكل منتظم، وتضع قناعاً مرطباً مرة أو مرتين في الأسبوع، خاصة أنها تسافر كثيراً وتحتاج إلى حماية بشرتها من عوامل تبدّل الطقس والحرارة.
اختاري قناع Lancôme Advanced Génefique Hydrogel Melting Mask
تعشق لوبيتا المستحضرات التي تمنحها جمالاً طبيعياً، بحيث لا يكون مكياجها قوياً أو مبالغاً فيه، لذا فهي تختار كريم أساس بتركيبة خفيفة، يغطي عيوب البشرة وشوائبها دون أن يبدو سميكاً.
اختاري كريم أساس Nars sheer glow foundation
ولإبراز جمال عينيها تختار لوبيتا ماسكرا باللون الأسود الداكن يزيد من غموض نظراتها، ويجعل ملامح وجهها السمراء تبدو أكثر جاذبية. وهي تُشبع رموشها بالماسكرا بحيث تبدو كثيفة وطويلة.
اختاري Lancôme Monsieur Big Mascara
بالنسبة إلى أحمر الشفاه، فتكشف لوبيتا عن خطوة تعتمدها في وضع أحمر الشفاه والتي برأيها تساعدها على الحصول على لون شفاه جذاب وساحر. فهي تُقدم على وضع أحمر الشفاه وسط الشفة السفلى ووسط الشفة العليا ومن ثم تُوزّع اللون على جوانب الشفتين عكس ما هو متعارف عليه. وهي تميل كثيراً إلى اختيار اللون الوردي بمختلف درجاته الداكنة والزاهية.
اختاري أحمر شفاه Christian Dior Dior Rouge Dior 361 Pink Baiser
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