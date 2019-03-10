خلطة منزلية فعّالة لتفتيح اليدين والساقين

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 مارس 2019 07:34 مساءً - غالبيّة السيدات، يُهملنَ بشرتَي اليدَيْن والساقَيْن، مقارنة بالاهتمام الكبير الذي يخصّصنَه للعناية بالوجه والعنق.

في المقابل، تتعرّض بشرتَا اليدَيْن والساقَيْن للكثير من العوامل الضارّة، تلك التي تسرّع شيخوخة البشرة في هاتَيْن المنطقتَيْن.

تتعرّض بشرتَا اليدَيْن والساقَيْن لأشعّة الشمس، والأشعّة ما فوق البنفسجيّة، والملوِّثات، إضافة إلى المواد الكيميائيّة المتوافرة في الصابون ومنتجات التنظيف.

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لذلك، فإنّ استخدام كريم مُبَيِّض خاص ببشرتَي اليدَيْن والساقَيْن، يبقى أمرًا ضروريًّا لحمايتهما ومنعهما من التصبّغ.

تعتمد مهمّة الكريم المبيِّض على خفض نسبة مادّة الميلانين في البشرة، لأنّها مسؤولة عن تلوينها، إضافة إلى معالجة التصبّغ.

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