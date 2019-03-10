خلطة منزلية فعّالة لتفتيح اليدين والساقين

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 مارس 2019 07:34 مساءً - غالبيّة السيدات، يُهملنَ بشرتَي اليدَيْن والساقَيْن، مقارنة بالاهتمام الكبير الذي يخصّصنَه للعناية بالوجه والعنق.
في المقابل، تتعرّض بشرتَا اليدَيْن والساقَيْن للكثير من العوامل الضارّة، تلك التي تسرّع شيخوخة البشرة في هاتَيْن المنطقتَيْن.
تتعرّض بشرتَا اليدَيْن والساقَيْن لأشعّة الشمس، والأشعّة ما فوق البنفسجيّة، والملوِّثات، إضافة إلى المواد الكيميائيّة المتوافرة في الصابون ومنتجات التنظيف.
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لذلك، فإنّ استخدام كريم مُبَيِّض خاص ببشرتَي اليدَيْن والساقَيْن، يبقى أمرًا ضروريًّا لحمايتهما ومنعهما من التصبّغ.
تعتمد مهمّة الكريم المبيِّض على خفض نسبة مادّة الميلانين في البشرة، لأنّها مسؤولة عن تلوينها، إضافة إلى معالجة التصبّغ.
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خلطة منزليّة لتفتيح بشرتَيْ اليدَيْن والساقَيْن:
في هذا التقرير، نطلعكِ على وصفة منزليّة، تساعدكِ في تبييض البشرة، خصوصًا تبييض بشرتَي اليدَيْن والساقَيْن.
الأهمّ، أنّ هذه الخلطة المنزليّة خالية من المركّبات الكيميائيّة والمواد الصناعيّة التي قد تلحق ضررًا بالبشرة.
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خطوات سهلة
ضعي كوبًا من الطحين أو الدقيق في وعاء نظيف. أضيفي القليل من مسحوق الكركم إليه.
أضيفي عصير حبّة واحدة من الليمون الحامض الطازج، إلى الطحين والكركم. اخلطي المزيج جيّدًا، لكي يصبح متماسكًا.
هنا لا بدّ من الإشارة إلى ضرورة تجنّب الليمون الحامض، بالنسبة إلى صاحبات البشرة الحسّاسة، منعًا للحساسيّة أو الحكّة.
أضيفي إلى الوعاء، بعض كريم الحليب الطبيعيّ (المستخرجة من خلال غلي الحليب أو اللبن الزبادي جيّدًا).اخلطي المكوّنات جيّدًا، لكي يصبح المزيج كثيفًا، وناعمًا، ودسمًا.
طبّقي كريم التبييض المنزلي هذا، على يدَيكِ وساقَيْكِ لتفتيح لون البشرة. يمكنكِ الاحتفاظ بالكميّة المتبقيّة في الثلاجة، لنحو 7 أيام.
كرّري تطبيق الكريم طوال بضعة أسابيع، ثلاث مرّات في الأسبوع.
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