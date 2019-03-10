أزياء الفاشينيستاز العربيات في أسابيع الموضة جريئة ومتمردة!

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 مارس 2019 07:34 مساءً - في كل موسم من مواسم أسابيع الموضة، نلاحظ ازدياد الوجود العربي، حيث أصبح حضور الفاشينيستاز ومدونات الموضة والإنفلونسرز العربيات، أساسيًّا في الصفوف الأولى الخاصة بكبرى دور الأزياء العالمية، وفي عروض موسم خريف وشتاء 2019-2020، من لندن إلى ميلان، ووصولًا إلى باريس، كان هنالك عدد كبير من الفاشينيستاز العربيات اللواتي اخترن تصاميم أزياء جريئة ومتمردة ولافتة، وإليكِ بعض الأمثلة.



نور عريضة في اطلالة ملونة في ميلانو:



شاهدنا مدونة الموضة نور عريضة في عدد من الاطلالات اللافتة في أسبوع الموضة في ميلان، لكن لفتت نظرنا بشكل خاص هذه الاطلالة التي اختارتها لحضور عرض “كلوي” Chloe، حيث اختارت اللوك بأكمله من الدار، وكان عبارة عن تنورة قصيرة ملونة نسقت معها تيشرت قطنية مُطبّعة، وشنطة يد باللونين الأصفر والبرتقالي، وجزمة عالية من الجلد باللون البني، وقد بدا اللوك شبابيًّا ومنعشًا.



لينا الغوطي في لوك عصري في باريس:



تتمتع لينا الغوطي بأسلوب مميز في الموضة، حيث إنها ترتدي اطلالات عصرية مناسبة لكونها محجبة، مثل هذه الاطلالة التي اختارتها لحضور عرض دار “لويس فويتون” Louis Vuitton في باريس، حيث نسقت بنطلونًا أسود بقصة أرجل واسعة، مع توب باللون البنفسجي ومعطف ترانشكوت طويل، وشنطة يد ملونة حملت توقيع الدار، وحذاءً من دون كعب، مزينًا بالمسامير الفضية.



روان في اطلالة من الجلد في ميلان:



اختارت روان عددًا من الاطلالات اللافتة خلال أسابيع الموضة، منها هذه الاطلالة بالدرجات الترابية الغنية التي اعتمدتها من “روبيرتو كافالي” Roberto Cavalli، لحضور عرض الدار، وكانت عبارة عن فستان قصير نسقت فوقه معطفًا من الجلد باللون البني، مع شنطة يد وحذاء كاحل من الجلد الملون أيضًا.



لانا الساحلي في فستان معرق في باريس:



تألقت لانا الساحلي في باريس خلال أسبوع الموضة في عدد من الاطلالات المميزة، مثل هذه الاطلالة التي اختارت فيها فستان ماكسي معرقًا بالدرجات الغنية من “جيامباتيستا فالي” Giambattista Valli تصميمه أنثوي ومزين بالكشكش بطريقة ناعمة، نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ باللون الأسود.

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شاهدي اطلالات الفاشينيستاز العربيات في أسابيع الموضة، واختاري الاطلالة التي تعتقدين أنها الأجمل والأكثر أناقة.

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