موديلات فساتين خطوبة High Low

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 مارس 2019 07:34 مساءً - من صيحات هذا الموسم لعروس 2019 اخترنا لك قصة فساتين الخطوبة القصيرة من الأمام والطويلة من الوراء أو High Low. تعرّفي إلى هذه الصيحة من خلال الصور التي اخترناها لك.

برز فستان الـHigh Low في العديد من عروض أزياء ربيع وصيف 2019 في أسبوع الموضة الراقية Haute Couture، ليصبح أمام العروس خيارات متنوعة في موديلات الفساتين.

قدم المصمم اللبناني ايلي صعب Elie Saab، فستان قصير جداً من الأمام وطويل جداً من الخلف، يجمع بين الأنوثة والبساطة، مع ثنيات وطيّات في القماش الشفاف أكسبته سحر خاص.



كما ظهرت فساتين الـHigh Low في عرض أزياء جيامباتيستا فالي Giambattista Valli بتصاميم متنوعة، تجمع بين هذه الصيحة وبين الكشاكش، مثل الفساتين الوردي سواء بالقماش الحريري أو التول، وكذلك الفستان الأحمر الجريء.

وقدمت دار رالف وروسو Ralph & Russo، هذه الصيحة بأسلوب أنثوي راقي، فأحببنا الفستان البني الأقصر من الأمام قليلاً، مع التنورة المنفوشة والوشاح الأورغانزا، وكذلك الفستان الأبيض بالطبقات متدرجة الأطوال.

أيضاً أعجبتنا فساتين طوني ورد Tony Ward الأنثوية، حيث التصاميم التي تبرز القوام الممشوق لدى المرأة، مثل الفستان الأرجواني القصير والمزود بتنورة طويلة من التول، الفستان الأخضر البرّاق، والفستان الوردي المكون من قطعتين منفصلتين.



وقدم المصمم زياد نكد Ziad Nakad هذه الصيحة في بعض الموديلات الجذابة، مثل الفستان النيود المطرز، القصير قليلاً من الأمام مع تنورة Ball Gown.

وفي موديلات أخرى، برزت صيحة الـHigh Low بقصّات قصيرة من أحد الجانبين وتتدرج لتصبح طويلة في الجانب الآخر ومن الخلف، حيث تبرز أحد الساقين.

وفي تصميم فخم ولافت للأنظار، قدم زهير مراد Zuhair Murad فستان بتدرجات الأزرق وبكشاكش تغطي الفستان، مع صيحة الـHigh Low الرائجة.