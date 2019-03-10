شاهدي حقائب اليد التي اجتاحت الشوارع خلال شهر الموضة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خلال شهر الموضة، تشهد شوارع عواصم الموضة العالمية ظهور حقيبة جديدة، وخلال الشهر المنصرم كانت حقيبة يد من العلامة الفرنسية كلوي جزءا لا يتجزأ من إطلالات رواد أسابيع الموضة من فاشينيستات ومدونات ومشاهير.

وتملك العلامة التجارية نخبة وفية من المعجبات يطلقن على أنفسهن لقب #chloegirls، حيث يحرصن على عرض أحدث حقائب العلامة الفرنسية على حساباتهن في إنستغرام طوال شهر الموضة.

Advertisements

واستطاعت المديرة الإبداعية ناتاشا رامزي - ليفي تصميم حقائب يد أيقونية متعددة الاستعمالات لتواصل مسيرة المديرة السابقة كلير وايت كيلر (التي انتقلت إلى جيفنشي)، وتعد حقيبة Chloé C الجديدة أبرز حقيبة خلال الأسابيع الماضية.

وتأتي الحقائب بتصميم هندسي نظيف ومزينة بشعار C الضخم باللون الذهبي على المشبك، وكما هو الحال مع معظم حقائب كلوي، فهي تأتي في مجموعة متنوعة من الظلال والأحجام لتناسب كل الأذواق.