"الإفتاء" توضح حكم الدين في فض "غشاء البكارة" بالإصبع

تتطور السنوات، وتختلف الأفكار، وتبقى لعادات "ليلة الدخلة" مقاييس وطقوس خاصة، لا يستغنى عنها البعض وخاصة بالقرى والنجوع.

فاختلاف الثقافات والتأثر بقصص الغير، جعلت بعض الرجال يعتقدون أن ليلة الزفاف لابد أن يتم فيها فض غشاء بكارة زوجاتهن، حتى وإن كلفهم الأمر أن يعتمدون على "إصبعهم" ليتم الأمر بتلك الليلة، والحديث عنها مع الأهل باليوم التالي.

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أرسلت إحدى السيدات سؤالًا لدار الإفتاء، لمعرفة الحكم في تلك العادة، التي أقدم عليها زوجها، وأوضحت "الإفتاء" خلال موقعها الرسمي الإلكتروني، أن بعض العلماء أجازوا أن الزوج يُضرَب ويُؤَدَّب إذا فعل ذلك، مستندين لقول الإمام الدردير: "وإزالة البكارة بالإصبع حرام، فيُؤَدَّبُ الزوجُ عليه".

وقالت الدار إن الإسلام أمر بالحفاظ على المرأة وصون كرامتها وعدم امتهانها، فيجب على المسلمين أن يقلعوا عن مثل هذه العادات السيئة، وأن يتقوا الله في أنفسهم وفي أعراضهم.

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