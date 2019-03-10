بالصور| ياسمين الخطيب بإطلالة جريئة في أحدث جلسة تصوير

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خضعت الكاتبة والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب لجلسة تصوير حديثة لصالح أحد المجلات، نشرت صورها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت "ياسمين" خلال الجلسة بإطلالة جريئة، إذ اكتفت بارتداء "جاكيت" من الفرو باللون البني، كشف عن كتفيها، فيما تركت شعرها منسدلا للخلف، وهي الإطلالة التي حظت بإعجاب الكثير من متابعيها، الذين أثنوا على جمالها وإطلالتها.
وكانت ياسمين الخطيب، كشفت قبل أسابيع عدة عن زواجها من المخرج خالد يوسف وطلاقهما قبل فترة، وهو ما نفاه الأخير، لكنها ردت بنشر صور تجمعهما معًا.
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