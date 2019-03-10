"القرية الفرعونية" تحتفل باليوم العالمي للمرأة

تحتفل القرية الفرعونية بالجيزة، باليوم العالمي للمرأة، يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 12 مارس الجاري، تحت شعار "نصف الدنيا"، وذلك بقاعة الدكتور حسن رجب.

ومن المقرر أن تستعرض الاحتفالية، دور المرأة الفرعونية في المجتمع، مع تكريم عدد من سيدات المجتمع المعاصرات عن دورهن في خدمة المجتمع المدني، على أن يزور القائمون على الاحتفالية جزيرة القرصاية، الملاصقة للقرية، للقيام بالتوعية من خلال حملتي المجلس القومي للمرأة "لأني راجل"، "وطرق الأبواب".

ومن المقرر أن يتم استقبال الحضور بداية من الساعة 2 ظهرا، على أن يبدأ الاحتفال الساعة 3 عصرا، بحضور كل من الدكتورة لمياء عبد القادر نائب محافظ القاهرة، والدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتورة أحلام حنفي عضو المجلس القومي للمرأة، والكاتبة الصحفية ماجدة محمود، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في الجيزة.

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