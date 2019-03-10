"أمهات مصر" يرفض دعوات مقاطعة أول امتحان إلكتروني: "خلونا نجرب"

دعت عبير أحمد مؤسس اتحاد "أمهات مصر للنهوض بالتعليم"، جميع أولياء الأمور لتشجيع أبنائهم على حضور أول امتحان إلكتروني تجريبي المقرر عقده 24 مارس الجاري، لطلاب الصف الأول الثانوي في نظام الثانوية الجديدة.

وتابعت "عبير"، في منشورموجه لأولياء الأمور على صفحة الاتحاد عبر "فيسبوك": "جدول أولى ثانوي نزل النهاردة والامتحان يوم 24 مارس الجاري، أنا بدعوكم لتشجيع أبنائكم على حضور الامتحان علشان نقدر نقيمه صح ونشوف أوجه القصور فين، وهل الوزارة مستعده فعلا لاجتيازه أم لا".

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وأضافت: "سيبكم من الناس اللي بتدعو لمقاطعة الامتحان وعدم حضوره، الدعوات دي ضد مصلحة أبنائنا، أتمنى إن جميع الطلاب يحضروا ويخوضوا التجربة ربما يكون في مصلحتهم وربنا يكرمهم، وبعدها نحكم على الامتحان ونقول رأينا بصراحة".

واستكملت: "بالنسبة للناس اللي بتقول إن مفيش استعدادات نهائي ولا معلمين فاهمين، فأنا بقولهم التجربة الحقيقية جايه خلال أيام في إمتحان 24 مارس، وبالتالي خلونا نخوض التجربة ومش عايزين نرفض من أجل الرفض، وخلونا نتمنى خير ونشوف بنفسنا على أرض الواقع، ومش عايزين نحكم على حاجة لسه مجربنهاش وقد تكون في مصلحة أبنائنا وقد تكون فاشلة، في النهاية خلونا ننتظر ونجرب ونخوض التجربة وربنا يوفق جميع أبنائنا".

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