«زنا وقتل عمد».. جرائم اجتمع فيها الزوجان في «كلبش واحد»

نظرات إعجاب يتبادلها ثنائيات في مطلع حياتهم الزوجية، يصبح تشابك الأيدي واللمسات الحانية وسيلتهم الدائمة في التعبير عن المحبة بأوقات انسجامهما داخل "عش الزوجية" أو أينما وُجدوا، يربطهما الكثير من المودة والروابط الوثيقة والطموحات الجامحة لحياتهم المستقبلية، التي تتحول بعد مرور فترة على الزواج إلى "كلبشات مشتركة" تجمع بين الطرفين بعدما يشاهد الزوج زوجته والعشيق بفراش الزوجية.

3 جرائم تشارك خلالها أزواج وزوجات "الكلبش" ذاته مؤخرًا، واجه خلالها الأزواج تهمة القتل العمد، فيما واجهت الزوجات اتهامات بالزنا عقب ضبطهم في أحضان العشيق بغرفة النوم، يرصدهم "هن" في السطور التالية:

- واقعة الشرابية:

جاء أحدث تلك المشاهد، اليوم، داخل مقر نيابة الشرابية بمحكمة شمال القاهرة، إذ ذكرت التحريات والتحقيقات التي جرت بمعرفة ضباط مباحث القاهرة أن رئيس مباحث الشرابية تلقى بلاغا من أهالي المنطقة بوقوع جريمة قتل في إحدى الشقق السكنية، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث لفحص البلاغ، وتبين العثور على جثة شاب مهشم الرأس، وألقى القبض على الزوج "عامل" وزوجته، وتبين من خلال الفحص أن المجني عليه على علاقة غير شرعية بزوجة المتهم، وأنه شاهدهما في وضع مخل بالآداب ما دفعه لارتكاب الجريمة.

ما حدث داخل الشقة السكنية، كشف عنه المتهم خلال مثوله أمام النيابة العامة، قائلا إنه صباح يوم الجريمة كان في عمله بأحد المصانع وعندما شعر بإرهاق شديد قرر العودة إلى منزله، وعندما فتح باب شقته سمع أصوات داخل غرفة النوم ليجد صديقه يعاشر زوجته، ما دفعه للاعتداء عليه بماسورة حديدية.

وعقب الانتهاء من التحقيقات مع الزوج المنسوب إليه تهمة القتل العمد، مثلت المتهمة "الزوجة"، أمام النيابة العامة التي اعترفت بواقعة معاشرة صديقه المتهم "المجني عليه"، لعدم قدرة المتهم على ممارسة الجنس معها باستمرار وإشباع رغبتها، وأحيل الاثنان إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات، عقب ورود تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه، وتحريات المباحث حول الواقعة.

- واقعة بولاق الدكرور:

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وفي مطلع فبراير الماضي، كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، تفاصيل جديدة في واقعة اتهام عامل بالشروع في قتل صديقه، بدعوى أنه شاهده عاريًا بصحبة زوجته في غرفة النوم بشقتهما السكنية، بمنطقة بولاق الدكرور التابعة لمحافظة الجيزة.

واتهم العامل زوجته في تحقيقات الأجهزة القضائية، بالزنا بعدما ضبطهما في "حضن صديقه".

- واقعة الوراق:

وفي نهاية يناير الماضي، أحالت النيابة العامة شابًا يدعى "أبانوب"، بعدما نُسبت إليه تهمة القتل العمد لعشيق زوجته في الوراق، للمحاكمة الجنائية، كما أحالت أيضًا زوجة المتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة "الزنا"، بعد اتهام زوجها لها بالزنا.

الجريمة التي وقعت في منتصف شهر فبراير من العام الماضي داخل إحدى الشقق السكنية بشارع التل بمنطقة الوراق، جاءت طبقًا لما ورد في التحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، بأن الزوج نفذ الواقعة في شهر العسل، فعقب عودته من العمل تفاجأ بزوجته في أحضان عشيقها داخل غرفة النوم، فقتل العشيق واتهم الزوجة بالزنا، وبعد مرور قرابة 70 يومًا أعلنت النيابة المتهمين للمحاكمة الجنائية الزوج بتهمة القتل العمد، والزوجة بتهمة الزنا.

"أبانوب" البالغ من العمر 33 عامًا، يعمل "ترزيًا" في مصنع ملابس بمنطقة الوراق، كان متزوج حينها منذ 40 يومًا فقط، شعر بحالة إعياء وعاد إلى منزله وبدخول شقته التي تقع في الطابق الثالث بشارع التل بمنطقة الوراق، سمع أصوات "جنسية"، صادرة من غرفة نومه، ففتح باب الغرفة ووجد زوجته في أحضان عشيقها.

لم يفكر "أبانوب" كثيرًا، توجه إلى مطبخ الشقة وأمسك سكينًا ومزق جسد العشيق، وحاول قتل الزوجة لكنها استغاثت بالجيران، الذين أبلغوا ألشرطة التي حضرت وكشفت ملابسات الواقعة بالكامل.

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