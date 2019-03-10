نشرت الإعلامية بسمة وهبة، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها بعد وصولها لحضور عقد قران نجلها.
وظهرت في الصورة مرتدية الحجاب، وعلقت على الصورة: "الحمد لله وصلت جدة"، وانهالت التعليقات على الصورة، فقال أحد متابعيها: "مبروك يا أم العريس"، وكتب أخر: "عقبال ما تشيلي أحفادك"، وذكرت إحدى متابعيها: "خلي بالك الطرحة شفافة".
وكانت بسمة وهبة أعلنت عبر صفحتها على "إنستجرام"، من خلال فيديو لها أزمتها بسبب منعها من حضور حفل زفاف نجلها، ودخلت الإعلامية في نوبة بكاء شديدة خلال الفيديو، قائلة: "مش عارفة أحضر كتب كتاب ابني، هو في السعودية، وكتب الكتاب اسمه المالكة، ومبيحضروش غير رجالة، وأنا مش قابلة إني أشوف كتب كتاب ابني في فيديو".
كانت هذه تفاصيل خبر بسمة وهبة بالحجاب بعد وصولها جدة لحضور حفل زفاف نجلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.