بسمة وهبة بالحجاب بعد وصولها جدة لحضور حفل زفاف نجلها

نشرت الإعلامية بسمة وهبة، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها بعد وصولها لحضور عقد قران نجلها.

وظهرت في الصورة مرتدية الحجاب، وعلقت على الصورة: "الحمد لله وصلت جدة"، وانهالت التعليقات على الصورة، فقال أحد متابعيها: "مبروك يا أم العريس"، وكتب أخر: "عقبال ما تشيلي أحفادك"، وذكرت إحدى متابعيها: "خلي بالك الطرحة شفافة".

وكانت بسمة وهبة أعلنت عبر صفحتها على "إنستجرام"، من خلال فيديو لها أزمتها بسبب منعها من حضور حفل زفاف نجلها، ودخلت الإعلامية في نوبة بكاء شديدة خلال الفيديو، قائلة: "مش عارفة أحضر كتب كتاب ابني، هو في السعودية، وكتب الكتاب اسمه المالكة، ومبيحضروش غير رجالة، وأنا مش قابلة إني أشوف كتب كتاب ابني في فيديو".

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