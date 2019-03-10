شاركت الراقصة إيمي سلطان، متابعيها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة لها.
وظهرت "إيمي" بإطلالة جريئة حيث ارتدت "بلوزة" مكشوفة الظهر، وشعرها منسدلًا على ظهرها، وأيضًا "جيبة" قصيرة باللون الأبيض، عليها قماش من نوع "التول" الشفاف، وعلقت "إيمي" على صورتها: "إذا نظرت عن قرب.. ستلاحظ أن قوة الإلهام في كل ناحية".
وحصلت الراقصة الاستعراضية على كثير من تعليقات متابعيها منها: "أحلى إيمي"، "السلطانة إيمي سلطان"، "إيه الجمال دا على الصبح.. احنا شغالين في الصحرا يا إيمي"، و"أحلى مصدر للطاقة الإيجابية في مصر".
كانت هذه تفاصيل خبر إيمي سلطان بإطلالة جريئة على "إنستجرام": "الإلهام في كل مكان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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