"وسام" تقاضي زوجها بسبب غيرته: "ضربني عشان بشرب لبان دكر"

"مريض بالغيرة وضربني لما عرف إني شربت لبان دكر"، هذه ليست "نكتة" بل كلمات قالتها سيدة أمام محكمة الأسرة بالمنشية في الإسكندرية، أثناء نظر دعوى أقامتها لتطليق زوجته.

بدأت "وسام. ع"، 27 سنة، توضيح أسباب إقامتها دعوة خلع بعد مرور شهر على زواجها من "أحمد. م"، 30 سنة، قائلة: "كنت أعلم أنه شخص غيور منذ فترة الخطوبة التي دامت سنة كاملة وسط كثير من المشاحنات والمشاجرات بسبب غيرته على الفاضي والمليان".

وأضافت "وسام" لـ"هُن"، أن غيرة زوجها وصلت لمنعها من النظر من شرفة غرفتها، أو مصافحة أي رجل سواء كان قريب أو غريب، لافتة إلى إنه طلب منها أن ترتدي "النقاب" أكثر من مرة أثناء فترة الخطوبة، ولكنها رفضت.

وتابعت: "مرت الخطوبة، ومنذ أول أيام الزواج بدء يخبرني بعدد من الشروط العجيبة، وهي أن لا استخدم أي نوع مذكر من أنواع الخضروات والفاكهة، ولكنني توقعت أنه يمزح وبدأت أجاريه في طلباته اعتقاداً مني أنه سيتغير مع مرور الأيام، وأن كل مشاعر الغيرة التي تكمن بداخله بسبب حبه الشديد لي، وعدم خبرته الكافية بالحياة كما أخبرتني والدتي".

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واستكملت: "ذات يوم كنت أُعاني من برد شديد مُصاحب بسعال وكحة، ودخلت المطبخ أصنع كوباً من (لبان الدكر) المغلي لشربه وتهدئة الـ"كحة"، وخرجت من المطبخ أحمل الكوب، ليسألني (أحمد) عن ما أشربه فأخبرته إنه (لبان دكر)، وعينيك ما تشوف إلا النور، جن جنونه، وبدء يصرخ بشدة".

أكدت أنه أخذ منها الكوب وألقاه في الأرض، وسألني: أنا مش قولت مفيش حاجة مذكرة تدخل البيت؟، فسألته: أنت بتتكلم بجد ولا بتهزر؟، فصفعني على وجهي، وبعدها أقسمت ألا استمر على ذمته دقيقة واحدة".

وتابعت: "اضطررت اللجوء إلى محكمة أسرة، لإقامة دعوة خلع ضده، عاوزة أنفد بجلدي بدل ما يموتني لو طبختله ديك على الغدا، أو حطيت جوز هند في الحلو".

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