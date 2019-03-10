لحياة زوجية سعيدة.. إليكم نصائح نجمات الفن: أبرزهن نانسي وأصالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

يواجه الأفراد المتزوجون حديثًا خلافات في بداية حياتهم الزوجية، بعضها بسبب عدم التوافق، وأخرى لأسباب مختلفة، لذا يقدم لكم "لايف ستايل الخليج 365"، بعض النصائح التي تساعد وجود جو حياة زوجية سعيدة، من خلال تجارب المشاهير ونجمات الفن، وذلك في السطور التالية:

1 - رجاء الجداوي:

في لقاء مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "كل يوم"، وأثناء الحديث عن ارتفاع عدد حالات الطلاق في مصر، وجهت رجاء الجداوي بعض النصائح للفتيات، منها: الابتعاد عن "النكد"، وافتعال المشكلات وعدم إعطاء الأمور أكبر من حجمها الطبيعي.

بالإضافة إلى الاهتمام بالزوج من خلال تجهيز الطعام في ميعاده الخاص، وبنظافة ملابسه، ومشاركته في أمور حياته والاستماع له بعناية، مشيرة إلى ضرورة نظافة الزوجة والاهتمام بمنزلها، والاعتناء بالاولاد، حتى لا يشعر الزوج بالضيق والنفور منك.

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2- سمير غانم:

الفنان سمير غانم قدم بعض النصائح المتعلقة بالارتباط والحياة الزوجية، خلال مقابلته التلفزيونية في برنامج قهوة أشرف، بسبب كثرة حالات الطلاق، من أهمها عدم الاستعجال في قرار الزواج، إذ يمكن الدخول في علاقة عاطفية، وتكتشف فيما بعد أن هذا الشخص لم يكن مناسبًا لك.

3- باسل خياط:

نصح الفنان باسل خياط، الرجال، بضرورة الاستماع الجيد للزوجة، فالنساء بطبعهن تحببن الاهتمام بتفاصيل حياتهن، ومن يستمع جيدا لهن، فكن لها صديق وحبيب، وذلك في تصريحات صحفية لزهرة الخليج.

4 - أصالة:

وجهت النجمة أصالة في برنامج "كل يوم جمعة" مع الإعلامي عمرو أديب رسالة للسيدات، عندما يكون زوجك في المنزل، ابتعدي تماما عن العتاب والنقاش السلبي حتى يكون ممنون بقضاء اللحظات الرومانسية معكِ.

5- نانسي عجرم:

نصحت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، معجبيها بأنه من أجل حياة زوجية سعيدة، يجب الاهتمام بالعائلة، وتخصيص الوقت لقضاء اللحظات السعيدة برفقة الأسرة، وعدم البقاء الدائم في العمل والإهمال في حقوق الزوج والمنزل، وذلك في برنامج تخاريف مع وفاء الكيلاني.