8 أخطاء ترتكبها الأمهات تساعد على انتشار البكتيريا في المطبخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

تهتم ربات البيوت دائمًا بنظافة منزلها، خاصة المطبخ، الذي يكثر فيه انتقال الجراثيم التي تسبب الأمراض. وهناك بعض الأخطاء الشائعة التي تفعلها السيدات في المظبخ أثناء تنظيف الوجبات وغسل الأطباق قد تزيد من هذه الجراثيم والبكتريا.

وفيما يلي، جمع لكم "لايف ستايل الخليج 365" بعض الأخطاء التي نرتكبها دون قصد تساهم في نقل الميكروبات لأفراد الأسرة، وبحسب ما جاء في موقع Everyday health الأمريكي المتخصص في مجال الطب، وهي كالتالي:

1- وضع اللحوم بجانب الخضراوات من الأمور الخاطئة والمضرة للغاية، إذ تنتقل بكتيريا السالمونيلا المتواجدة في اللحوم سواء كانت أسماك أو دواجن، إلى الخضروات، وبالتالي يصعب عليكِ تنظيفها، لذلك يفضل الفصل بينهم.

2- عند الانتهاء من غسل الدجاج أو اللحوم والأسماك، يفضل عدم وضع الأطباق في الحوض، حتى يتم الانتهاء من تعقيم الحوض باستخدام الخل وبيكربونات الصودا أو المياه الساخنة لقتل البكتيريا والفيروسات.

3- يفضل عدم تنظيف رخام المطبخ بفوطة مطبخ غير نطيفة لعدم انتشار البكتيريا لجميع المناطق، لذلك حاولي الفصل بين الفوطة التي تستخدميها في إزالة البقع وبين التي تستخدميها لتنشيف الرخام من المياه.

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4- واستخدام "ليفة غسل الأطباق" في تنظيف الحوض، ومن بعدها غسل الأطباق والأكواب خطأ. لذا ينصح بتواجد "ليفة" مخصصة لكل مهمة لعدم انتقال البكتيريا، مع الاهتمام بتغيرها باستمرار حتى لا تتكاثر فيها البكتريا. كما يفضل وضع الخل في طبق الصابون السائل الخاص بغسل الأطباق.

5- عن إعدادك لطبق البيض، لا تضعي أصابعك في فمك دون غسلها بالصابون والماء الدافئ، إذ يحتوي البيض على بكتيريا السالمونيلا التي من الممكن أن تنتقل لكٍ بسهولة وتسبب لكٍ بعض الأعراض المزعجة في المعدة.

6- من الضروري الاهتمام بنظافة ثلاجتك خاصة عند وقوع اللبن، أو كسر بيضة في باب الثلاجة، أو تواجد ماء الذوبان الناتجة عن اللحوم، ويفضل تعقيم الثلاجة تماما حتى لا تنتشر الميكروبات لباقي الأطعمة.

7- ينصح بأن يكون لكل طعام خشبة تقطيع خاصة به، فعلى سبيل المثال يفضل أن تكون للدواجن والأسماك واللحوم خشبة تقطيع منفصلة عن الخضراوات والفواكة لمنع انتشار البكتيريا، مع الحرص على تنظيفها وتعقيمها جيدًا باستخدام الليمون والملح لإزالة البكتيريا.

8- يفضل وضع غطاء على سلة القمامة المتواجدة في مطبخك حتى لا تنتشر الميكروبات في الهواء.