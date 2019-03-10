نيوزيلندا تستعين بعارضين "متخرشمين" للتوعية بأهمية "حزام الأمان"

بعيدا عن عبارات التحذيرات المرورية الشهيرة أمثال "في التأني السلامة.. وفي العجلة الندامة"، و"من فضلك.. هدئ السرعة"، ابتكرت وزارة النقل النيوزيلندية حملة توعية جديدة لكنها "خارج الصندوق" تحث سائقي السيارات على ضرورة ارتداء أحزمة الأمان التى يظنها البعض مجرد "ديكور" أو "اكسسوار"، عن طريق الاستعانة بعارضين رجال يجسدون شكل الشخص بعد تعرضه إلى حادث سير وحجم الإصابات البالغة التى قد يتعرض لها.

"متخرشمين" الوصف الدقيق لعدد من صور الحملة الدعائية التي طرحتها نيوزيلندا مؤخرا في كافة شوارعها للتوعية بأهمية "حزام الأمان"، في الوقاية من حوادث السير الخطيرة، وبحسب موقع "LADbible" الأمريكي تظهر اللوحات الدعائية التي انتشرت مؤخرا رجالا مصابين بكسور ورضوض في العظام خطيرة وكدمات متفرقة في أنحاء أجسادهم كنتيجة لعدم ارتدائهم أحزمة الأمان، ما يعد تحذيرا مصورا لقائدي السيارات من المصير الذي ينتظرهم نتيجة إهمالهم لأتباع قواعد المرور والسير.

ووفقا لأخر الإحصائيات التي أجرتها وزارة النقل في نيوزيلندا فإن قرابة 90 شخصًا يلقون حتفهم بسبب حوادث السير وإهمالهم لخطوة "ربط الحزام"، وأيضا في بريطانيا عام 2017 وجدت الإحصائيات أن أكثر من 787 من سائقي السيارات لقوا مصرعهم بسبب عدم ارتدائهم أحزمة الأمان.

وذكر الموقع الأمريكي أن الحملة اعتمدت في صورها الجريئة على "عارضين" رجال أكثر من النساء، وذلك يرجع إلى أن عددا من الأبحاث أظهرت أن العديد من الرجال يعتبرون حزام الأمان "خياراً إضافياً"، بدلاً من كونه ضرورة لإنقاذ الحياة بخلاف السيدات، حيث أظهرت إحصائية أجريت عام 2016 بشأن حوادث الطرق، أن قرابة 28 امرأة لقين مصرعهن في نيوزيلندا بسبب إهمال ارتداء أحزمة الأمان، في حين أصيب 72 رجلاً بإصابات قاتلة في ظروف مشابهة.

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