مع دخول موسم التقديم للمدارس.. خبيرة إتيكيت تقدم نصائح للمقابلة الشخصية

تمثل مقابلات المدارس مشكلة تؤرق الأمهات خوفًا من رفض أبنائهن بسبب أمور تتعلق بالمظهر وأسلوب الرد على الأسئلة التي توجه إليهن، ويسيطر الارتباك عند إجراء المقابلة، ولتجاوز ذلك قدمت إيمان عفيفي، خبيرة الإتيكيت والمظهر، نصائح لتجاوز المقابلة الشخصية في المدارس منها كما ذكرت أثناء حديثها لـ "هُن":

- على الأم اختيار الملابس التي تتناسب مع المكان والابتعاد عن المكياج الصارخ، والملابس التي يوجد بها "ترتر".

- يفضل أن يكون الحجاب من طبقة واحدة فقط، والإبتعاد عن ارتداء حجاب من عدة طبقات.

- يجب على الأم جمع أكبر قدر من التفاصيل عن المدرسة حتى لا تشعر في المقابلة أنها في حالة اندهاش.

- تدريب الطفل قبل المقابلة بأسلوب الرد على الأسئلة وطريقة الجلوس.

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- على الأم عدم ارتداء طفلها ملابس رياضية أثناء المقابلة.

- على الأم الالتزام بالهدوء وعدم التوتر من الأسئلة غير المتوقعة.

- نصحت بضرورة إلحاق الطفل بالحضانة لأنها تؤهله لتجاوز المقابلة الشخصية بنجاح.

- تدريب الطفل الابتعاد عن الصمت في حال الأسئلة التي توجه إليه، وذلك من خلال تنمية قدراته للحديث مع الآخرين بدون خوف، لأنها تكون من الأسباب الرئيسية لرفض الطفل بالمدرسة.

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