بالفيديو| ماذا فعل محمد صلاح مع الإعلامية سناء منصور؟

قالت الإعلامية سناء منصور خلال حلقة أمس من برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على قناة "DMC"، إنها أثناء زيارتها لدبي الأيام السابقة مرت بعدة مواقف مختلفة، منهم موقف مرتبط باللاعب محمد صلاح.

وحكت "منصور" تجربتها عند شراء هدية من "مول" بدبي فحاولت الفصال مع البائع لكنه رفض بشدة التنازل عن أي درهم، حتى قالت له إنها مصرية، فقام بعمل تخفيض لها 200 درهم أي ما يعادل 1000 جنية حسب كلامها.

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وأضافت أن البائع قال لها إن هذا الخصم حصل بسبب حبه للاعب الكرة المصري محمد صلاح، واستكملت الإعلامية: "ربنا يخليك لينا وللمصريين يا محمد صلاح".

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