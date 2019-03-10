أخصائية تحذر من إعلانات "حقن البوتكس" رخيصة الثمن

تلجأ الكثيرات لحقن "البوتوكس" للتخلص من الكثير من مشاكل البشرة مثل التجاعيد، أو حتى "نفخ الشفايف"، وهذا ما جعل الكثير من مراكز التجميل تلجأ لعمل العروض منخفضة السعر لجذب السيدات.

وقالت الدكتورة هند الملاح أخصائي الجلدية لـ"هن" إن هناك احتياطات يجب معرفتها قبل اللجوء لعمل تلك العمليات، وذلك حتى لا يتسبب ذلك في خطورة على البشرة، يصعب علاجها.

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ومن ضمن الاحتياطات يجب السؤال عن الطبيب الذي يقوم بالحقن وتاريخه الطبي، والسؤال جيدا عن النتائج التي من الممكن حدوثها بعد إجراء العملية، وكيفية التعامل معها.

وأكدت أخصائي الجلدية في تصريحات خاصة عدم الانسياق وراء الأسعار المنخفضة، فمن الممكن أن تكون الماده غير مرخصة بالإضافة إلى أنها أيضا تكون منتهية الصلاحية، وشددت على ضرورة طلب مشاهده صور وفيديوهات قبل وبعد الحقن، وإمكانية الحديث مع بعض الحالات، كما يجب التأكد من التعقيم، وذلك لتجنب العدوى والالتهابات والتحسس الجلدي.

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