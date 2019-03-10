"كالفن كلاين" تغلق خطها للأزياء الجاهزة.. ومستقبل العلامة مجهول!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد بضعة أشهر من مغادرة المدير الإبداعي السابق "راف سايمونز" علامة كالفن كلاين، أعلنت دار الأزياء الأمريكية أنها ستغلق خطها للأزياء الجاهزة الفاخرة.

ووفقًا لمجلة WWD، فإن العلامة التجارية ستغلق خط Calvin Klein Collection الخاص بها، والذي يُعرف باسم Calvin Klein 205W39NYC خلال إدارة سيمونز.

ويعني هذا القرار أن مكاتب نيويورك وميلان ستغلق أبوابها، مع تسريح حوالي 100 من موظفيها.

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وعلى الرغم من دعم النجوم لتصاميم سيمونز، بما في ذلك نيكول كيدمان، وميلي بوبي براون ومارغوت روبي، اللاتي جلسن في الصف الأمامي لمعظم عروضه، إلّا أن العلامة التجارية قد سجلت خسارة قدرها 21 مليون دولار (حوالي 16 مليون جنيه إسترليني) في المبيعات السنوية عام 2018.

وكان سيمونز قد تنحى عن منصبه الفني في شهر ديسمبر الماضي، بالرغم من بقاء ثمانية أشهر على انتهاء عقده الذي استمر لثلاث سنوات.

وجاءت الأنباء المفاجئة بعد أن كشف إيمانويل تشيريكو، رئيس مجلس إدارة الشركة الأم PVH، أن العلامة التجارية راقية للغاية ومتطورة للغاية بالنسبة للمستهلك الأساسي للعلامة.

في الوقت الذي لا يزال فيه مستقبل العلامة مجهولا، تُواصل كالفن كلاين البحث عن مديرها الإبداعي القادم، وتهدف إلى التركيز على خطوط الملابس الداخلية والجينز.