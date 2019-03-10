ميغان ماركل تختارُ فستان "ريترو" بسعر معقول في يوم المرأة العالمي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد الإعلان صباح الجمعة، عن تعيين ميغان ماركل، بمنصب نائب رئيس صندوق الكومنولث الاستئمانيّ، الذي يناصر القادة الشّباب في جميع أنحاء العالم، خرجتْ الدّوقة في اليوم العالميّ، للمرأة للمشاركة في ندوة عقدتها المنظّمة.

وحضرتْ دوقة ساسكس الندوة، في كلية كينغز كوليدج في مدينة لندن، التي شاركتْ فيها مجموعة كبيرة من النساء المؤثّرات، أمثال آني لينوكس، أدوا أبوه، جوليا جيلارد، كريسان جاريت وأنجيلين موريميروا، للتّحدّث عن مجموعة من القضايا، التي تؤثّر على النّساء اليوم.

وارتدتْ الدوقة الحامل فستانًا قصيرًا بنمط الريترو، تميّز بخطّ رقبةٍ عالٍ، وطبعة أحاديّة اللّون، ويأتي فستان "أزورا" المطبّع، من توقيع ماركة "ريس" البريطانية الفاخرة، ويبلغ سعره 240 دولارًا.

ويعكس فستان أزورا باللّونين الأبيض والأسود نمط الستينيات، بفضل صورته الظلية البسيطة، والطبعة الدائرية الكلاسيكية.

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ونسّقتْ ميغان فستانها مع سترة بليزر سوداء، من ألكسندر ماكوين، وزوج من الكعب المدبّب الأسود، من مانولو بلانيك، وحقيبة ستيلا مكارتني مطابقة.

كما بدتْ تسريحة شعر ميغان أيضًا، أنيقة ومعقّدة أكثر من المعتاد، فأتتْ بقصّة الـ updo، واعتمدتْ مكياج العيون الدّخانيّ.