جورجيا توفولو تظهر بإطلالة أنيقة خلال حفلة عشاء في لندن

تجذب النجمة جورجيا توفولو الأنظار دائما بأسلوبها الرائع في اختيار الملابس، إذ ظهرت مجددا وهي تغادر مطعم روكو في سوهو، الجمعة، مع أصدقائها، وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن نجمة برنامج "ميد إن تشيلسي"، 24 عاما، ظهرت وهي ترتدي فستانا باللون الوردي الفاتح بأربع طبقات، به رسوم صغيرة باللون الأخضر وارتدت بوتا صغيرا.

ووضعت على خصرها حزاما باللون الأسود، مطابقا للشنطة الرياضية الكروس التي ارتدتها، وتركت شعرها الأشقر منسدلا خلفها، وكان بتمويجات واسعة، وكانت توفولو انضمت إلى مجموعة من الأصدقاء في حفلة عشاء في المدينة.

اقرأ أيضا:

وأنكرت توفولو مؤخرا أنها خضعت لأي عمليات تجميل، بعدما شاركت صورة سيلفي لها، حصلت على بعض التعليقات مثل "لا أرجوكي.. لا تخبرينا أنك خضعتي لعملية تجميل في وجهك؟"، وجاء تعليق آخر: "لا أنت صغيرة جدا على عمليات التجميل.. من فضلك لا تلمسي وجهك فأنت جميلة، لا تخضعي لأي عمليات تجميل"، وردت توفولو قائلة: "لم ألمس وجهي أبدا.. لماذا يسأل الجميع هذا السؤال!!".

Advertisements

وشاركت جورجيا في الحلقات الأخيرة من برنامج "أيام سيلبرتي إكسترا كامب"، وفازت بالحلقة الرئيسية في عام 2017، ووفقا إلى مصادر، يقال إن توفولو تشاجرت مع مقدمة البرنامج سكارليت موفات، إذ قيل: "سافرت إلى أستراليا لحضور البرنامج لكنها كانت منزعجة بسبب موقف سكارليت تجاهها.. كان هناك العديد من المشاكل الرئيسية وهناك كثير من الخلافات بينهما"، وأضيف: "لا تعرف توفولو ما الذي أغضبها، لكنها شعرت أنه غير مرحب بها، وكانت مستاءة من الطريقة التي عاملتها بها سكارليت"، وفي الوقت نفسه أنكر مصدر مقرب من سكارليت هذه الادعاءات، وقال: "سكارليت تحب توف.. ولم تتشاجرا أبدا".

قد يهمك أيضا: