بالصور| تكريم أنيسة حسونة بمؤسسة "بهية" بحضور أسرتها

نشرت النائبة أنيسة حسونة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، عددًا من الصور خلال مشاركتها بالحفل الذي أقامته مؤسسة "بهية" للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، تحت رعاية المجلس القومي للمرأة.

وذكرت "حسونة": "امبارح كان فيه مفاجأة جميلة جدًا كنت مدعوة ألقي كلمة لمحاربات السرطان في بهية والحفلة كانت في المجلس القومي للمرأة بحضور الصديقة العزيزة ونموذج التفاني في خدمة المرأة الدكتورة مايا مرسي".

وأضافت:"ولما قلت كلمتي وقالوا إنهم حيسلموني التكريم، ورئيس بهية المهندس تامر شوقي، قال إن اللي هيسلم الهدية لأنيسة حسونة ناس أفضل مني".

تفاجئت "حسونة" بصعود زوجها وبناتها منصة الحفل، وقالت: "فجأة لقيت شريف وسلمى ومها داخلين على المسرح".

واستكملت: "مفاجأة خطيرة وأنا بقالي كثير محدش عملي مفاجأة كانت لحظة جميلة فعلا أسعدتني سعادة بالغة".

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وكانت أعلنت مؤسسة "بهية"، عن إقامة حفل لتكريم المحاربات المثاليات بمؤسسة "بهية"، وأعلنت أنه سيضم حوالي 120 سيدة من المحاربات، وعلى رأسهم كل من النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، وأعضاء وعضوات المجلس، وأعضاء مجلس إدارة مستشفى "بهية"، وأعضاء لجنة الصحة بالمجلس.

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