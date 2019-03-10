بالصور| هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها مع "حبيبها المجهول"

مقطع فيديو رومانسي، لا يتخطى الـ15 ثانية، نُشر من بين عشرات المواد المصورة، التي شاركت بها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها عبر خاصية "استوري" بحسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، يتضمن جزء احتفالها بعيد ميلادها مع رجل لم يظهر منه سوى يديه.

واختارت "وهبي" الاحتفال بإطلالة كاجوال جريئة، مكونة من "تيشرت" أبيض، ومزين بعبارات سوداء مكتوبة باللغة الإنجليزية، و"جيب" قصيرة من الجلد، خلال جلوسها أمام طاولة، تحمل طبق أبيض مدون عليه بالشوكولاتة "عيد ميلاد سعيد هيفاء"، بالإضافة إلى كعكة صغيرة الحجم.

أما عن "الحبيب المجهول" بالفيديو، فظهرت يده، ملامسة لشعر "هيفاء"، مرتديا خاتم مميز، يشبه إلى حد كبير الذي يرتديه رجل أعمالها محمد الوزيري، وهو الخاتم نفسه الذي تظهر به هيفاء وهبي في العديد من الفعاليات، في ظل تداول شائعات حول قصة حب بينما وارتباطها.

وفي العام الماضي، فاجيء "الوزيري" الفنانة اللبنانية، بإقامة حفل عيد ميلاد لها دون علمها، والذي أطلت فيه بفستان قصير لامع ملفت للأنظار.

وأوضحت هيفاء عبر "إنستجرام"، العام الماضي، أنها فوجئت باحتفال أصدقائها بها، حيث كانت اتفقت على إحياء حفل غنائي بأحد فنادق القاهرة، قبل شهر، وعند خروجها من غرفتها بالفندق لإحياء الحفل فوجئت بباقة من الورود، وحضور عدد كبير من أصدقائها، وبأنه لا يوجد حفل غنائي من الأساس، قائلة: "لقيت كل أصحابي من كل مكان من لبنان ومصر موجودين في الحفل وعم بيصرخوا surprise طبعا أنا بالأول ما استوعبت وحسيت بدي أبكي بدي أضحك.. شعور ما بينوصف".

وأعربت عن سعادتها بتواجد أفراد أسرتها، وعدد كبير من أصدقائها المصريين واللبنانيين خلال الحفل، ووجهت الشكر إلى محبيها على أمنياتهم السعيدة إليها.

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