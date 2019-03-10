بالفيديو| القصة الكاملة لـ"طفل السيجارة والسلاح الأبيض".."والقومي للطفولة" يتدخل

طفل 3 سنوات يجلس متكئًا على الكرسى الأمامي لإحدى الميكروباصات ممسكًا بأنامله سيجارة واليد الأخرى سلاحًا أبيض، يفتخر به والده أمام أصدقائه ويشجعه على "البلطجة".. ذلك المشهد الذي نشرته صفحة "مكافحة الفساد بالإسكندرية" عبر "فيسبوك"، وسط استنكار رواد موقع التواصل الاجتماعي.

دقيقتان من "الإهمال"، تتجلى بوضوح في مقطع فيديو لطفل لم يتعدى عامه الثالث، يظهر محاولًا إبعاد أحد الأشخاص عنه، ممسكا بيده ضئيلة الحجم سلاح أبيض، في وجود والده، الذي يوجه بالاستمرار في الرد بأسلوب غير اللائق من سب وتوببخ على من يحاول استفزازه.

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ويروي محمد توفيق، منسق عام لـ"مكافحة الفساد بالإسكندرية"، وهى من أوائل الصفحات التي نشرت فيديو الطفل: "جاتلنا رسالة استغاثة على الصفحة من شخص مجهول في إسكندرية، وحاولنا من خلال نشر الفيديو إنقاذ الطفل الذي نشىء في هذه البيئة".

وتابع أثناء حديثه لـ "هُن"، أن هذا المقطع يعكس مدى الإجرام وسوء معاملة الأطفال وتربيتهم، مؤكدًا على ضرورة توعية الأطفال بخطورة مثل تلك الأفعال، وخاصة أن الأب يظهر صوته في الفيديو وهو يشجع نجليه على هذه الأفعال والتلفظ بألفاظ بذيئة.

وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إنها تتابع قصة الطفل الذي تداول فيديو له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والذي ظهر فيه يشرب سيجارة وممسكا بيده بسلاح أبيض، وذلك من خلال أبلاغ خط نجدة الطفل.

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