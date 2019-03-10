بعد اكتشاف خيانة داوود بـ"أبو العروسة".. خبير أمني يوضح طرق تأمين هاتفك من الاختراق

مواقف حقيقية من داخل البيوت المصرية، سلط الضوء عليها مسلسل"أبو العروسة"، الذي يُعرض على فضائية "DMC"، يخاطب قطاع كبير من الجماهير في جميع أنحاء الوطن العربي.

واستمرارًا لأحداث المسلسل، فُضح أمر "دادود"، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد صيام، ذلك الزوج اللعوب الذي اعتاد خداع زوجته ومصاحبة السيدات الآخريات، حيث رصد خلال حلقات سابقة تعرضه للابتزاز من قبل شخصُ ما، بإرسال الرسالة الصوتية له عبر هاتفه المحمول.

وخلال أحداث الحلقة 107، تطور الأمر بإرسال رسائلة الصوتية التي جمعته بزوجته السابقة التي تزوجها سرًا لكامل أسرته عبر هواتفهم المحمولة عبر تطبيق"واتساب".

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد الجندي، خبير أمن المعلومات بالأمم المتحدة والجامعة البربطانية، لـ"هُن"، طرق حماية الهاتف المحمول من الاختراق والحصول على المعلومات الشخصية بداخله حالة تعرضه للسرقة.

وذكر: "يعتبر تطبيق الواتساب، لا غنى عنه فى الهاتف سواء للكبار أو الصغار، فيُمكن لأي شخص استخدامه لتبادل الرسائل ومكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية بين طرفين مجاناً، أن صبح عرضة للقرصنة والتجسس والمراقبة".

وحدد "الجندي" الطرق الواجب اتباعها للحماية من الاختراق والتعرض للإبتزاز منها:

- تشفير برامج الهاتف:

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حيث تتحول جميع المعلومات لرموز مبهمة غير مفهومة لا يستطيع ترجمتها إلا جهازك فقط، مثال بسيط: الآى فون فيه ميزة أنه يعمل تشفير للمعلومات أتوماتيكيا، بمجرد عمل بصمة أو"كلمة سر" للجهاز، فيتم تشفير كل المعلومات.

وتابع: "بمعنى آخر إذا سرق موبايل آيفون ولم تتم معرفة كلمة السر للجهاز أصبح الجهاز بمثابة قطعة حديدة، وليست كل أجهزة الأندرويد تدعم التشفير يعني على حسب نوع الموبايل والموديل".

- البُعد عن البرامج غير المعروفة:

من خلال عدم استقبال أى لينكات مجهولة المصدر، عن تحميل برامج غير معروفة على التليفون، قد يكون عليها برامج تجسس مثل بعض الألعاب، وقتها لن يفيد التشفير لأنك قد أدخلت برامج تجسس على جهازك من لينكات أو تطبيقات مجهولة المصدر.

- التحقق من رمز الآمان:

أكد "الجندي" ضرورة التحقق من رمز الآمان من خلال التأكد من تطابق الرمز بينكم، ووضح عدة خطوات للتحقق منها عن طريق "فتح تطبيق WhatsApp، ثم الضغط على المحادثة المراد التحقق من تشفيرها، والضغط على اسم جهة الاتصال من الأعلى، فى نافذة معلومات جهة الاتصال، ثم الضغط على التشفير Encryption".

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