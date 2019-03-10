لماذا أصبحتْ موضة الشوارع الأكثر رواجًا حول العالم؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعتبر موضة أزياء الشّوارع، الأكثر ظهورًا حاليًا، حيث تقترن بالحداثة، والعصرية، والتعبير عن الذّات في آن واحد، فلستِ مُضطرّة للتّخلّي عن راحتكِ من أجل أناقتكِ، ولا عن ظهوركِ بملابس غير لائقة، من أجل الشّعور بالانطلاق والحيوية، وإنّما هي الخليط المثاليّ لكلّ ما يحتاجه أيّ شخص.

ويقول المصمّم "دييا راجيفير"، إنّ هناك اهتمامًا عالميًا بالقطع الأساسية غير الرسمية، وعروض أزياء الشّارع، حيث يقومون بتجميعها معًا، للحصول على إطلالات فريدة من نوعها، بأسلوب مميّز.

فمثلًا، تعتبر "أزياء الشّارع" اليوم علامة تجارية عالمية، كما أنّ العديد من العلامات التجارية للأزياء الرّاقية، تعمل على التّرويج لهذا الاتّجاه، من خلال تصميم بعض المجموعات الأنيقة، المستوحاة من طراز الشّوارع.

لكنْ كيف ظهر هذا الاتّجاة لأزياء الشّوارع؟

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هذا ما أوضحته المصمّمة "سويتا تانتا"، مشيرةً، إلى أنّ أزياء الشّارع لا تعتبر ظاهرة جديدة، فهي موجودة بالفعل، منذ أكثر من أربعين عامًا، وأنّه من المهمّ حقًا، أنْ نعترف بأنّها نشأتْ نتيجة الثقافات المختلفة، مثل راقصي الهيب هوب، وعُشّاق لوح التّزلّج، وأنّ ما نطلق عليه الآن "ملابس الشّارع" يتطوّر منذ السبعينيات.

ويعتقد البعض، أنّ أزياء الشّوارع لن تظلّ بهذه الشّهرة لفترة أطول، ولا يمكن تقديم ماهو جديد كلّ عام، وهو ما نفاه المصمّم "سايانتان ساركار" بشدّة، مؤكدًا، أنّه مع كلّ عام تظهر اتّجاهات مثيرة للاهتمام، وهو ما حدث هذا العام، ممّا يجعل أسلوب الشّارع الشّهير، هو الأسلوب القادم، والمكتسح بشدّة في عالم الأزياء.

كما تقول تانتيا، إنّ هناك تحولاً في طريقة اختيار الناس لملابسهم اليوم، فهم يبحثون عن الموضة، التي تطمس الحدود أكثر بين الرّياضة، والعمل، والسّفر.

وأخيرًا، لكي تتّبعي أسلوب الشّارع في ملابسكِ، ينصح المصمّم سايانتان ساركار، بالجمع بين القطع المتناسقة في التصميم، مؤكدًا، أنّ عدم المبالغة، وإظهار ذاتكِ الشخصية، هي جوهر زيّ الشّارع.