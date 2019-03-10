أزياء مُفعمّة بروح الشباب لجوناثان أندرسون و"يونيكلو" لربيع 2019

كشف المصمم البريطاني جوناثان أندرسون وسلسلة متاجر "يونيكلو" اليابانية عن مجموعة أزياء جديدة لربيع 2019.

وقام أندرسون بدمج العناصر التي ترمز إلى الأزياء البريطانية للرجال والنساء معا كمعاطف الترانش وسترات البومبر وقمصان الرجبي، بالإضافة إلى الملابس الأساسية التي يتوقع المرء أن يجدها في متاجر UNIQLO.

وقال أندرسون في بيان " لقد قمت بإنشاء خزانة ملابس صيفية يمكن أن تكون مريحة وأنيقة في الوقت ذاته؛ مجموعة متنوعة ومفعمة بروح الشباب والمرح."

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وجاءت المجموعة غنية بقمصان مخططة وقمصان بأزرار أمامية لكل من الجنسين، وقدم للنساء بلوزات و فساتين وتنانير بطبعة بيزلي، بلوزات بياقة بيتر بان، شورتات بالأربطة، معطف ترانش كبيرًا بوجه مزدوج وأوشحة خفيفة الوزن.

و قدم للرجال أيضًا خيارات القطع الخارجية القوية وذات الأوجه المزدوجة، إلى جانب سترات البلايزر، السراويل المريحة و الجوارب المقلمة.

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وتشمل الإكسسوارات حقيبة توت بواجهة مزدوجة وحقيبة ظهر مخططة وبالطبع قبعة دلو.

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